Посол Великобритании в ЕС неожиданно подал в отставку в преддверии Brexit

Лондон, 3 января. Посол Великобритании в Евросоюзе неожиданно подал в отставку в преддверии запуска процедуры Brexit.

Новость об отставке Иван Роджерса сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании. О причинах данного решения не сообщается.

Отставка посла стала неожиданностью ввиду того, что до 31 марта британское правительство должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, запускающую процесс выхода Соединенного королевства из Евросоюза. Кроме того, в этого же время должны начаться переговоры об условиях этой процедуры.