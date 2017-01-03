Переиздание книги Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии

Берлин, 3 января. Новое издание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» стало хитом продаж в Германии в 2016 году.

Напомним, переиздание «Майн кампф» появилось на прилавках книжных магазинов в январе прошлого года. Сотрудники Института современной истории в Мюнхене, которые готовили новую версию, обратили внимание, что новый вариант включает в себя критические комментарии.

Книга стала популярна среди немцев. Так, за год удалось продать 85 тысяч экземпляров. На конец января 2017 года намечен выход уже шестого тиража.

Весной прошлого года депутаты парламента Баварии обсудили возможность включения «Майн кампф» («Моя борьба») в школьную программу.

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