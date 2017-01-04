Рождество — 2017: когда отмечается в России, история и традиции, приметы и святочные гадания

4 Января 2017 08:00

Рождество Христово — это один из главных праздников в христианстве. В этот день верующие празднуют рождение сына Божьего Иисуса Христа у девы Марии (Богоматери). В православии Рождество является вторым по значимости праздником после Пасхи. Рождество Христово в православии относится к двунадесятым (двенадцати важнейшим) господским (в честь Иисуса Христа) непереходящих (отмечаемым всегда в один и тот же день) праздникам. Рождеству предшествует строгий сорокадневный Рождественский пост.

История праздника Рождества Христова

История событий Рождества Христова отражена в Евангелиях от Луки и Матфея. Рождественские события все христианские конфессии трактуют одинаково.

Дело было в древнем Риме при императоре Августе. Дева Мария и ее муж Иосиф должны были принять участие в обязательной для всех жителей Римской империи переписи населения. Иосиф и Мария были потомками царя Давида, который был уроженцем Вифлеема, поэтому, по правилам, утвержденным Августом, святому семейству было предписано отправиться в этот город для участия в переписи.

Город оказался переполненным гостями и паломниками, и Марии, которая была уже на сносях, не нашлось места в гостинице. А тут ребенок стал проситься наружу, и молодой матери пришлось рождать в пещере, приспособленной под хлев, в котором скот укрывали от непогоды. Роды, как известно, прошли удачно, даже несмотря на отсутствие повитухи.

Новорожденному Иисусу первыми пришли поклониться пастухи, извещенные о радостном событии ангелом. А вслед за пастухами пожаловали волхвы, нашедшие заветную пещеру по яркой звезде, зажегшейся на небе и указавшей им путь. Волхвы принесли Иисусу дары — золото, ладан и смирну, символизирующие царский статус божественного младенца.

На восьмой день после рождения, согласно иудейской традиции, Иисус был обрезан, а на сороковой день в его честь было совершено жертвоприношение в Иерусалимском храме.

Узнав о рождении Иисуса, и узнав, что младенец станет Мессией (Спасителем), царь Иудеи Ирод решил его уничтожить. Чтобы не ошибиться, Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако деве Марии и Иосифу удалось спасти ребенка: ангел Божий предупредил их о готовящейся резне, и они бежали в Египет, где оставались до смерти Ирода.

Рождество Христово в России

На Руси Рождество празднуют с конца X века, праздник пришел вместе с христианством, которое ввел князь Владимир. Празднование Рождества первоначально проходило по византийским традициям.

Европеизация Рождества произошла в конце XVII — начале XVIII веков, когда из Польши в Россию были завезены первые вертепные театры, в которых разыгрывались кукольные спектакли о рождении Иисуса. А затем немцы, которых в России с петровских времен было великое множество, распространили свою традицию украшать елку на Рождество. А в начале XX века в России появился и свой Санта-Клаус — рождественский Дед Мороз.

После революции Рождество подверглось жесточайшему, как сейчас бы сказали, апгрейду, но, в отличие от других церковных праздников, все-таки устояло, хотя и в атеистическом варианте.

После 13 лет запретов в СССР была возрождена традиция новогодних елок и Дедов Морозов. Деду Морозу нашли внучку — вполне языческую Снегурочку, да и вообще праздник стал вызывающе антирелигиозным: рождественскую звезду на елке заменила пятиконечная звезда, да еще с портретами Ленина-Сталина посередке, елочные игрушки также стали идеологически выдержанными. Позже верхушку елки стали украшать более нейтральной серебристой пикой.

После распада СССР православное Рождество в Россию вернулось, став выходным днем и мирно ужившись со светски-советским Новым годом.

Читайте также: Сочельник и ночь перед Рождеством: святочные гадания, традиции, приметы и запреты.

Святочные гадания и колядки

Помимо церковных обычаев празднования Рождества есть и народные традиции, имеющие еще дохристианские корни. В частности любители старины до сих пор любят на Рождество колядовать: ряженые в костюмах и масках заходят в Рождественскую ночь в дома и поют славословия Христу или добрые пожелания-колядки хозяевам, в награду получая угощение и деньги.

Вот примеры рождественских колядок:

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай.

***

Нынче ангел нам спустился

И пропел: «Христос родился!».

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.

***

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.

***

Коляда, коляда

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пятачки.

Хоть рубль,

Хоть пятак,

Не уйдем из дома так!

Дайте нам конфетку,

А можно и монетку.

Не жалейте ничего,

Наступает Рождество!

С Рождества до Крещения (19 января) наступают Святки, когда молодые девушки любят погадать на суженого. Считается, что в святочною неделю, пока Христос еще не крещен, нечисть ходит по земле и старается сильно не пакостить. Поэтому в это время к ней можно обратиться за советом и помощью в сердечных и других делах. Дело это церковью не поощряемое, но и не слишком порицаемое.

Рождественские приметы