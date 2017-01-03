Порошенко хочет перезахоронить эксгумированное в Чехии тело писателя Олеся

Киев, 3 января. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от министерства иностранных дел страны разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг могилы украинского писателя Александра Олеся в Чехии. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

Согласно предварительной информации, власти Чехии приняли решение принудительно эксгумировать тело Олеся. Это связано с неуплатой ренты за место на кладбище в Праге.

Как ранее сообщало агентство НСН, президент Украины Петр Порошенко решил ограничить ввоз российских книг.

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