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Российский хоккеист Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ
Спорт

Российский хоккеист Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ

Сегодня 16:37
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Российский хоккеист Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ

Сент-Луис, 3 декабря. Российский игрок хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший дубль в матче с «Чикаго», признан первой звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Матч «зимней классики», проводившийся на открытом воздухе, завершился уверенной победой «блюзменов» со счетом 4:1. Тарасенко забросил две шайбы, также в составе команды отличились Патрик Берглунд и Александр Стин. «Чикаго» смог ответить лишь одной шайбой, забитой Михалом Кемпни, соавтором гола стал еще один российский хоккеист Артемий Панарин.

Отметим, что в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня также вошли вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер и игрок «Сент-Луиса» Стин, который помимо гола сделал результативную передачу.

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