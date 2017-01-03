Путин назначил судей в четырех регионах России

Москва, 3 января. Президент России Владимир Путин назначил судей в некоторых регионах страны, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер назначил на шестилетних срок судей в Верховных судах республик, краевых судах, а также в районных, военных и арбитражных судах.

В постановлении президента страны указано, что Ибрагим Фаргиев назначен на пост председателем Верховного суда Ингушетии, Тимур Ламердонов станет заместителем председателя Верховного суда Чечни, Ольга Лобова будет работать на должности заместителя председателя Алтайского краевого суда, а Ирина Васильева станет зампредом Забайкальского краевого суда.

Ранее Путин включил министра экономического развития Максима Орешкина в состав президиума совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.