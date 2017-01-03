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Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска
Новости Сирии

Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

Сегодня 16:33
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Сирия новости 3 января 2017 16.30: ВВС Турции и ВКС РФ уничтожили группу ИГ в Алеппо, САА оттесняют боевиков из Дамаска

Сирия, 3 января. В ходе воздушной операции российская и турецкая авиации ликвидировали 15 террористов ИГ*. Сирийская армия атаковала позиции боевиков в районе Вади-Барада, продвигаясь вглубь провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Артиллерийские подразделения правительственной армии открыли огонь по позициям боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в районе Вади-Барада. Вертолеты ВВС Сирии оказали поддержку с воздуха, атаковав опорные пункты исламистов.

Артиллерийские подразделения правительственной армии открыли огонь по позициям боевиков Свободной сирийской армии (ССА), расположенным в районе Вади-Барада

Провинция Латакия

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по пунктам управления боевиков-оппозиционеров, укрепившихся возле населенного пункта Кабана. Данные о результатах воздушной операции пока уточняются.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ*, прежде чем оставить окрестности населенного пункта Манбидж, заминировали территорию, прилегающую к деревне. Сегодня на одной из мин подорвалась женщина с ребенком.

ВВС Турции и авиация РФ провела серию авиаударов по позициям боевиков ИГ, расположенным возле города Аль-Баб. В ходе воздушной операции были уничтожены 15 исламистов.

Провинция Хомс

Возле деревни Шарифа, расположенной в западном направлении от авиабазы Т-4, идут бои между сирийской армией и террористами ИГ. На данный момент столкновения продолжаются.

Сирия: карта провинции Хомс

Артиллерия правительственной армии нанесла удар по группе боевиков террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам», укрывшихся в окрестностях населенных пунктов Аль-Махатта и Хавалек. В результате атаки были уничтожены несколько автомобилей, оснащенных пулеметами, также ликвидированы 7 террористов.

Провинция Идлиб

ВКС РФ провели атаку позиций боевиков ССА, укрепившихся в окрестностях города Кансафра. В результате воздушной атаки были ликвидированы несколько радикалов.

ВКС РФ провели атаку позиций боевиков ССА, укрепившихся в окрестностях города Кансафра

Провинция Хама

Авиация РФ нанесла серию авиаударов по опорным пунктам террористов-оппозиционеров, расположенным в районе населенного пункта Сирмания.

Ирак

Иракские вооруженные силы начали развернули наступление на укрепления террористов ИГ в промышленной зоне города Мосул. Ранее сообщалось об успешном освобождении двух деревень в окрестностях второго по величине города Ирака.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#россия #сирия #алеппо #турция
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