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Трамп предъявил ультиматум General Motors
Весь мир

Трамп предъявил ультиматум General Motors

Сегодня 16:31
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Трамп предъявил ультиматум General Motors

Вашингтон, 3 января. Избранный президент США выступил с резкой критикой в адрес компании General Motors, которая беспошлинно ввозит в страну автомобили, произведенные в Мексике.

Трамп потребовал, чтобы компания либо производила автомобили в США, либо оплачивала пошлину. Заявление весьма резкой тональности появилось в Twitter избранного президента США.

«General Motors поставляет дилерам в США произведенные в Мексике Chevy Cruze, не оплачивая налоги при пересечении границы. производите в США или платите большой пограничный налог!»  — поставил Трамп ультиматум.
 

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал расторгнуть соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое позволяет беспошлинно поставлять в США произведенные в Мексике машины. Пока избранный президент пользуется доверием менее половины населения США. Об этом сообщало издание «Известия» со ссылкой на институт общественного мнения Gallup

 

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Алексей Громов
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