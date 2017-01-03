Полиция Ирака освободила пятерых заложников ИГ

Багдад, 3 января. Правоохранительные органы Ирака освободили пятерых полицейских, которых удерживали в плену боевики запрещенного на территории Российской Федерации «Исламского государства».

Террористы захватили полицейский участок в городе Самарра. Однако правоохранители смогли успешно ликвидировать троих смертников.

Напомним, ранее стало известно о том, что террористы из ИГ организовали торговлю вещами, которые были украдены у беженцев.

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