Труп мужчины обнаружили в петербургском «Макдоналдсе»

Санкт-Петербург, 3 декабря. В «Макдоналдсе» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга накануне обнаружили труп мужчины с окровавленной головой. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

По словам источников в правоохранительных органах, об обнаружении тела петербуржца с ссадиной на лбу сообщила кассир заведения, располагающегося на Среднем проспекте Васильевского острова. В ходе обследования трупа специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Точная причина гибели мужчины станет известна в ходе судмедэкспертизы.

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