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Пальмира: Олланд сообщил об ударах ВВС Франции по позициям ИГ
Политика

Пальмира: Олланд сообщил об ударах ВВС Франции по позициям ИГ

Сегодня 15:59
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Пальмира: Олланд сообщил об ударах ВВС Франции по позициям ИГ

Пальмира, 3 декабря. ВВС Франции нанесли авиаудары по позициям «Исламского государства» в районе сирийского города Пальмира. Об этом сообщил французский президент Франсуа Олланд в ходе визита в Багдад.

«Наши самолеты продолжают наносить удары. Вчера они нанесли новый удар по ИГ в Пальмире, поскольку наш единственный враг — это ИГ», —цитирует Олланда Le Figaro.

Глава Франции также подчеркнул необходимость создания правительства, которое объединило бы всех жителей Сирии.

Добавим, ранее бывший командующий правительственной армии САР выразил уверенность, что войска Асада освободят захваченную ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Пальмиру в течение месяца. По его словам, боевой дух сирийских военнослужащих был восстановлен после успешной обороны военного аэродрома Т-4 к западу от древнего города. 

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Ксения Тасманова
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