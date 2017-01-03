Трамп назначил человека из команды Рейгана торговым представителем США

Вашингтон, 3 января. Избранный президент США Дональд Трамп назначил торговым представителем страны Роберта Лайтхайзера, который при руководстве Рональда Рейгана был замглавы соответствующего управления.

Как сообщили источники в команде, которая занимается передачей власти Трампу, избранный президент определился с человеком, который займет пост торгового представителя США. Им станет Лайтхайзер.

Отметим, что Управление торгового представителя США занимается разработкой торговых законов США, а также координирует внешнеторговую политику страны и составление двусторонних или многосторонних торговых договоров. Управление является правительственным агентством.

Ранее стало известно, что Трамп будет участвовать в открытии гольф-клуба под собственным брэндом в Объединенных Арабских Эмиратах.

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