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Гражданин Киргизии опроверг причастность к теракту в ночном клубе Стамбула
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Гражданин Киргизии опроверг причастность к теракту в ночном клубе Стамбула

Сегодня 15:55
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Гражданин Киргизии опроверг причастность к теракту в ночном клубе Стамбула

Ашхабад, 3 января. Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, заподозренный полицией Турции в совершении террористического акта в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina, был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. В ходе допросов Машрапов решительно отрицал свою причастность к теракту.

По словам Машрапова, в Стамбуле он оказался 1 января по связанным с торговлей делам. Позже, когда он улетал в Бишкек, его снимали с самолета турецкие полицейские, которые объяснили ему, что он похож на подозреваемого.

«Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника из фото, попросили прощения и посадили меня в самолет», — рассказал Машрапов в разговоре с корреспондентом киргизского издания Turmush.

Он подчеркнул, что не знает, откуда в Интернете появилось фото его киргизского паспорта и никак не связан с подозреваемым в совершении теракта.

Напомним, в ходе жестокого расстрела отдыхающих в клубе Reina погибли 39 человек из 13 стран, в том числе девушка из России.

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Валентин Меликов
#яхья машрапов
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