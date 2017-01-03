Третий автобус с туристами из России не пустили в Финляндию

Санкт-Петербург, 3 января. Автобус компании Interlux Travel, который перевозил 50 туристов из РФ, не пропустили через российско-финскую границу. Об этом журналистам рассказал один из очевидцев инцидента.

Согласно предварительной информации, россияне планировали посетить Лапландию. Как передает издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», у представителей компании отсутствовали некоторые документы. В результате водитель и стюард исчезли, оставив в автобусе пассажиров, заплативших Interlux Travel по 13 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Финляндию не смог попасть автобус компании Lux Express.

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