Сочельник и ночь перед Рождеством: святочные гадания, традиции, приметы и запреты

Православные христиане церквей, живущих по юлианскому календарю (в том числе Русской православной церкви), готовятся отметить второй по важности церковный праздник — Рождество Христово. В отличие от западных христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря — еще до наступления Нового года, православные празднуют это радостное событие 7 января.

Для христиан очень важным также является канун праздника Рождества — рождественский Сочельник, который отмечается вечером 6 января. В народной традиции Сочельник и ночь перед Рождеством связаны со множеством обрядов и поверий, в том числе с девичьими гаданиями.

Традиции проведения Сочельника

Сочельник получил свое название от слова «сочиво» — это сваренные на меду зерна пшеницы и других злаков. Дело в том, что в Сочельник — последний день Рождественского поста — до появления на небе первой звезды старались вообще ничего не есть. А вот когда на небе зажигалась первая вечерняя звезда (за нее традиционно принимали планету Венеру) можно было отведать сочиво, а потом, после всенощной и окончания поста уже как следует разговеться, в том числе мясными блюдами.

Сочиво начинали вкушать после исполнения рождественского песнопения «Волхвы со звездою путешествуют». Рождественский ужин проходил всегда очень торжественно, на стол традиционно ставили двенадцать блюд — по числу апостолов — учеников Христа, а в честь яслей, в которых по преданию родился Спаситель, было принято класть пучок сена.

Сочельник на Руси также называется Коляды (в честь старинной традиции в этот день ходить по домам с пением колядок — рождественских гимнов).

Святки в 2017 году

С Рождества наступали Святки, первая в Новом году сплошная седмица — неделя радости и празднования, в которую отменяются даже обязательные в православии посты в среду и в пятницу.

Поскольку Рождество праздник непереходящий (то есть оно всегда отмечается в один и тот же день — 7 января), то и Святки всегда приходятся на одно и то же время: с 7 по 17 января.

Святочные гадания

По народной традиции в ночь перед Рождеством и в течение всех Святок — вплоть до Крещения (19 января) принято было гадать. Считалось, что на Святки, пока Иисус еще не крещен, нечистая сила открыто гуляет по земле, но, в отличие от остального времени, и старается не вредить, а помогать людям. И хотя церковь никогда не одобряла гадания и другие заигрывания с нечистью, девушки (а главные гадальщицы были именно они) до сих пор продолжают в святочные дни пытать судьбу — дескать, где мой ряженый-суженый, чего не идет? Али затерялся? Скоро ли пожалует сам или зашлет сватов?

Самым подходящим временем для гаданий считаются Ночь перед Рождеством с 6 на 7 января, Старый новый год с 13 на 14 января и крещенский вечерок с 18 на 19 января.

Гадания в ночь перед Рождеством

В святочную ночь в деревнях девушки гадали, собравшись вместе в избах, а барышни из семей побогаче уединялись для гаданий в своей комнате или горнице.

Чтобы гадание удалось, нужно было соответствующе настроиться, распустить волосы и снять с себя все украшения, особенно кольца и браслеты, которые имеют форму окружности и «окольцовывают» человека. Также опытные гадалки рекомендуют для этого не совсем богоугодного дела снимать с шеи нательный крест. Вот примеры некоторых гаданий в Ночь перед Рождеством.

Гадание на перекрестке

Девушке, которая торопится выскочить замуж, и у которой уже кое-кто есть на примете, в ночь перед Рождеством нужно выйти на перекресток и очертить вокруг себя круг, задавая извечный вопрос о ряженом-суженом. После этого гадальщице стоит прислушаться, что происходит вокруг. Если где-то раздается смех, пение, гремят петарды и т.д., значит, сидеть в девках осталось недолго, и молодой человек посватается уже в этом году. Ну а если слышно, как кто-то ругается или плачет, значит — время замужества еще не пришло, жди следующего года.

Гадание на предметах

Девушки собираются большой компанией и выкладывают гадальный стол принесенные с собой предметы деньги, кольца, серьги, платок, иголку, зажигалку, спичечный коробок, ложечку, и т.д. Каждая из гадальщиц не глядя берет левой рукой один из предметов, а потом девушки все вместе пытаются разгадать, что этот предмет судит в будущем году. Монетка — к достатку, кольцо — к замужеству, зажигалка или спички — к пожару или пламенной страсти, платок — слезы утирать, ключи — к новоселью, ложка — к сытной жизни и т.д.

Гадание на котиках

Для этого гадания подманите домашнего любимца — пушистого котика. Выставите котейку за порог комнаты, загадайте желание и скажите сакраментальное «кис-кис-кис». Если котик переступит порог комнаты с левой лапки — желание скоро сбудется, а если с правой — вполне возможно, придется набраться терпения.

Гадание на книге

Одно из самых популярных и простых гаданий — возьмите любую книгу и загадайте страницу и номер строки сверху или снизу. Прочитайте то, что выпало, а потом толкуйте предсказание.

Гадание на свечке

Зажгите свечу, загадайте желание и смотрите на пламя. Если свеча горит хорошо — желание сбудется. Если горение неровное, или свечка трещит — готовьтесь к преодолению препятствий. Если пламя потухло — загаданное может не не исполниться.

Гадание на двух зеркалах

В предрождественскую полночь поставьте два зеркала одно напротив другого, сядьте между ними, зажгите свечу и смотрите на отражения в зеркалах. Считается, что когда изображение начнет расплываться, тут-то и можно увидеть образ своего суженого.

Чего нельзя делать в Сочельник

На Руси считалось, что поскольку праздник Рождества связан с рождением, то всё, что связано со смертью или с острыми предметами, сулит несчастье. Также считалось, что хлопоты по хозяйству могут омрачить торжественность праздника и принести в дом неприятности.

Поэтому в эти дни мужчинам нельзя было ходить на охоту и резать скотину, а женщинам и девушкам возбранялось шить, пользоваться ножами, а также заниматься уборкой и другой домашней работой. Особенно не стоило подметать пол.

Также считалось, что рождественский пирог нельзя резать до наступления праздника, поскольку использование острых предметов, в том числе ножа, могло привести к увечьям и болезням.

Приметы на Рождество

Если на Рождество погода ясная, весь год будет легким. Если 6 и 7 января облачно, жди трудностей.

Если на Рождество вьюга и снегопад, то весна будет ранней и дружной.

Иней на деревьях на Рождество к хорошему урожаю.

Ясное звездное небо в ночь перед Рождеством также сулит хороший урожай.

Выберите главное событие 2016 года!