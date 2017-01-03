МЧС предупредило жителей ХМАО о приближении аномальных морозов

Ханты-Мансийск, 3 января. Температура воздуха в Ханты-Мансийском автономном округе опуститься до -45 градусов, сообщили в региональном отделении МЧС РФ.

«С 3 по 7 января в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 15 градусов и более и сильный мороз с минимальной температурой минус 45 градусов», — сообщили представители ведомства.

Спасатели обратили внимание, что в такие аномальные морозы водителям следует воздержаться от дальних поездок, передает газета «Известия».

Ранее главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей Северной столицы об усилении ветра и понижении температуры воздуха до -22 градусов.

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