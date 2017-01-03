Двух иностранцев задержали в аэропорту Стамбула в связи с терактом

Стамбул, 3 декабря. Двух иностранцев задержали в стамбульском аэропорту Ататюрк по подозрению в совершении теракта в новогоднюю ночь, передает телеканал NTV.

Личности задержанных не разглашаются. Кроме того, остается неизвестной национальность подозреваемых в нападении на посетителей ночного клуба.

Напомним, в результате теракта в ночном клубе Reina погибли 39 человек. Среди жертв оказалась гражданка России Нурана Гасанова. В настоящее время спецслужбы проверяют появившиеся в СМИ сведения о том, что к кровавому нападению был причастен гражданин Киргизии.

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