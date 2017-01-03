FAN-TV Лента новостей
Украина объявила о запуске производства оружия «по стандартам НАТО»
Украина

Украина объявила о запуске производства оружия «по стандартам НАТО»

Сегодня 15:44
37

Украина объявила о запуске производства оружия «по стандартам НАТО»

Киев, 3 января. Государственный оружейный концерн «Укроборонпром» намерен стать первым производителем огнестрельного оружия, соответствующего стандартам НАТО, на Украине, наладив выпуск широко известной американской автоматической винтовки М16. Соответствующую информацию распространила во вторник пресс-служба компании.

«Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, первым проектом станет М16, — указано в сообщении пресс-службы компании. — Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями».

Напомним, культовая американская винтовка М16 была введена в производство еще в 1964 году и стала одним из символов войны во Вьетнаме. Основным оружием украинской армии до настоящего времени остаются различные модификации главного советского конкурента М16 — автомата Калашникова.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
856

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
387

Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сегодня 11:25
716

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
1746

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
704
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Взбунтовавшиеся беженцы захватили бывшую военную базу в Италии

15:39

Украина запретила российский сериал «Человеческий фактор»

15:38

Зрада на кухне: украинская телеведущая встретила Новый год под речь Путина

15:34

Житель Закарпатья раздразнил сотрудников СБУ «русинским триколором»

15:31

Стала известна личность террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле

15:30

Путин включил Орешкина в состав президентского совета по стратегическому развитию

15:19

Житель Швейцарии расстрелял полицейских и скрылся

15:18

Путин гарантированно победит на европейских выборах в 2017 году — The Times

15:08

Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп

15:05

Донбасс: ВСУ перебросили к границам ЛНР САУ, «Грады» и танки

15:03

Главы Молдавии и Приднестровья обсудят возобновление двустороннего взаимодействия

15:00

Путин поручил оценить эффективность мер, гарантирующих независимость судей

14:59
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Взбунтовавшиеся беженцы захватили бывшую военную базу в Италии
Читать
Закрыть