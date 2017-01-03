Украина объявила о запуске производства оружия «по стандартам НАТО»

Киев, 3 января. Государственный оружейный концерн «Укроборонпром» намерен стать первым производителем огнестрельного оружия, соответствующего стандартам НАТО, на Украине, наладив выпуск широко известной американской автоматической винтовки М16. Соответствующую информацию распространила во вторник пресс-служба компании.

«Укроборонпром», совместно с американской компанией Aeroscraft будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, первым проектом станет М16, — указано в сообщении пресс-службы компании. — Такие договоренности являются результатом подписанного меморандума о сотрудничестве между двумя компаниями».

Напомним, культовая американская винтовка М16 была введена в производство еще в 1964 году и стала одним из символов войны во Вьетнаме. Основным оружием украинской армии до настоящего времени остаются различные модификации главного советского конкурента М16 — автомата Калашникова.

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