Украина запретила российский сериал «Человеческий фактор»

Киев, 3 января. Государственное агентство Украины по вопросам кино аннулировало разрешение на показ российского сериала «Человеческий фактор». Об этом во вторник проинформировала пресс-служба ведомства.

Как указано в официальном заявлении Госкино Украины, решение связано с недостоверными сведениями в документах, которые подал субъект кинематографии.

Ранее агентство НСН сообщило о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику.

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