Стала известна личность террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле

Стамбул, 3 января. Турецкой полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении террористического нападения в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Фотографию паспорта Киргизии и видеозапись, на которой террорист был запечатлен незадолго до совершения нападения, показал государственный турецкий телеканал TRT World.

По данным телеканала, предполагаемому террористу 28 лет, он из Киргизии и его зовут Яхья Машрапов. Официального подтверждения данная информация пока что не получила.

В настоящее время террорист, убивший в новогоднюю ночь 39 человек из 13 разных стран, в том числе из России, остается на свободе. Операция по поиску преступника пока что не дала результатов. Ответственность за теракт взяли на себя террористы «Исламского государства» (запрещено в России).