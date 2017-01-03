Житель Закарпатья раздразнил сотрудников СБУ «русинским триколором»

Киев, 3 декабря. Служба безопасности Украины вынесла предупреждение жителю Закарпатской области, развернувшему «русинский триколор» у областной администрации в Ужгороде.

Как сообщается на странице регионального управления СБУ в Facebook, 31 декабря сотрудники службы объявили официальное предостережение человеку, повесившему триколор рядом с украинским флагом. Таким образом, утверждают в ведомстве, мужчина поддержал идеи реализации результатов референдума 1991 года об автономии региона. СБУ также предупредила мужчину о том, что посягательство на территориальную целостность страны может обернуться для него уголовным преследованием.

Добавим, весной прошлого года депутаты из Закарпатья потребовали от президента Украины Петра Порошенко немедленно внести изменения в конституцию страны, согласно которым область получила бы специальный статус самоуправляемой территории. Реакция на данное заявление незамедлительно последовала, правда, не от властей, а от СБУ, занявшейся проверкой обращения депутатов.