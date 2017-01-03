Житель Швейцарии расстрелял полицейских и скрылся

Цюрих, 3 января. Полиция Швейцарии разыскивает 33-летнего мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции во время обыска у него дома в кантоне Аппенцелль-Аусерроден. Сотрудники полиции получили ранения, характер и тяжесть которых не указывается.

«Во вторник, вскоре после 9.00 по местному времени, 33-летний мужчина открыл огонь по полицейским в ходе обыска, — сообщает управление полиции кантона Аппенцелль-Аусерроден. — Преступник в настоящее на свободе и, вероятнее всего, вооружен. В настоящее время полиция занимается его поисками. Предполагается, что нарушитель опасен. В настоящее время проводится крупномасштабная полицейская операция».