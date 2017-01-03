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Зрада на кухне: украинская телеведущая встретила Новый год под речь Путина
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    Зрада на кухне: украинская телеведущая встретила Новый год под речь Путина

    15:34  3 Января 2017
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    Зрада на кухне: украинская телеведущая встретила Новый год под речь Путина

    Киев, 3 января. Украинцы, поддерживающие русофобские настроения режима президента Петра Порошенко, накинулись на ведущую, которая встретила Новый год под обращение президента России Владимира Путина.

    Ведущая украинского телешоу «Все будет вкусно» Алла Ковальчук сняла на камеру новогоднее застолье. В какой-то момент в кадре появился телевизор, на котором Путин произносил традиционное обращение.

    Ковальчук не растерялась и предложила окружающим встретить Новый год вместе с Россией.

    «А мы по старой привычке должны встретить Новый год вместе с россиянами, — звучит ее голос за кадром. — Не будем менять традиции. Давайте за россиян выпьем!»

    После этого во время застольных разговоров она отметила, что россияне и украинцы — один народ. 

    За это на женщину и набросились в социальных сетях сограждане, которые предпочитают ходить с факелами под портретами Бандеры. Они заявили, что она «ватница» и потребовали от службы безопасности Украины привлечь ее за некий «бытовой сепаратизм».

    Женщина оперативно и ответила обидчикам. 

    «Наш народ — умный, но находятся единицы, который вот так крутят-крутят… — заметила она. — Меня поддерживает много людей».

    Она подчеркнула, что в Москве у нее есть родственники и она не намерена отворачиваться от них, как этого требует режим Порошенко.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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