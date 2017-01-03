Путин включил Орешкина в состав президентского совета по стратегическому развитию

Москва, 3 января. Глава государства Владимир Путин включил министра экономического развития Максима Орешкина в состав президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщало агентство НСН, новый глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин стал самым молодым министром в текущем составе правительства страны.

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