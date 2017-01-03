Лондон, 3 декабря. Единственным гарантированным победителем выборов в Европе, которые пройдут в этом году, станет президент России Владимир Путин, уверено британское издание The Times.

В центре внимания британских журналистов оказались предстоящие выборы в Германии, Франции и Нидерландах, которые могут оказать решающее влияние на будущее Евросоюза и евро. Также в The Times не исключают досрочных выборов в Италии и Великобритании. Президентские гонки в этих странах, пишет издание, покажут истинное отношение европейцев к проблемам притока беженцев, безопасности и суверенитета.

Авторы статьи при этом уверены, что единственным гарантированным победителем всех этих выборов будет именно российский лидер. В частности, главным претендентом на пост президента Франции является Франсуа Фийон, придерживающийся пророссийских взглядов.

Читайте также: Ле Пен объяснила французам, почему воссоединение Крыма и России законно.

Выберите главное событие 2016 года!