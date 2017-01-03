Взбунтовавшиеся беженцы захватили бывшую военную базу в Италии

3 Января 2017 15:39 45

Рим, 3 января. Взбунтовавшиеся мигранты захватили территорию бывшей военной базы и взяли в заложники социальных работников лагеря для беженцев возле итальянского города Кона в области Венето.

В лагере, расположенном на бывшей военной базе, обитает порядка 1400 человек, большинство из которых — африканцы. Они захватили в заложники 25 сотрудников лагеря, в том числе и медицинских работников.

Беженцы отключили электричество на базе и развели костры из мебели. После прибытия перфекта полиции и карабинеров заложники были отпущены на свободу, однако волнения не утихают до сих пор.

Бунт был начался после смерти девушки из Кот д'Ивуара, которой не была своевременно оказана медицинская помощь.