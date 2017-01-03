Донбасс: ВСУ перебросили к границам ЛНР САУ, «Грады» и танки

Луганск, 3 января. Украинские силовики стянули к линии соприкосновения с Луганской народной республикой самоходные артиллерийские установки (САУ), РСЗО «Град» и танки, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко обратил внимание, что украинская армия продолжает нарушать минские соглашения в Донбассе. Запрещенное вооружение ВСУ было выявлено около Новоивановки и Болотенного. В эти районы силовики стянули САУ, крупнокалиберную артиллерию, танки, РСЗО БМ-21 «Град»,а также переносные устройства «Партизан».

«В районе населенного пункта Смелое отмечается деятельность подразделения националистов «Правый сектор» (запрещен в России. — Прим. ФАН) численностью до 60 человек», — добавил Марочко.

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