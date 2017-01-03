Путин поручил оценить эффективность мер, гарантирующих независимость судей

Москва, 3 января. Президент России обратился к Верховному суду РФ с рекомендацией проанализировать систему мер, используемых в России для обеспечения независимости судей, а также гласности и прозрачности при осуществлении правосудия. По предложению президента Путина, для оценки этих факторов Верховный суд РФ должен работать вместе с генеральной прокуратурой и советом по правам человека при президенте, пользуясь поддержкой экспертного сообщества.

Поручения по данному и ряду других вопросов были даны по результатам состоявшегося 8 декабря совета по развитию гражданского общества и правам человека. Рассмотрением вопросов, касающихся независимости судей, Верховный суд будет заниматься большую часть года — до 1 сентября.

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