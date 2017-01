Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп смело заявил, что Северная Корея не сможет разработать межконтинентальную баллистическую ракету, которая смогла бы достичь США.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Кэти Хант (Katie Hunt) «Зажат в угол? Вероятные ходы Трампа в отношении Северной Кореи» (Boxed into a corner? 4 ways Donald Trump could deal with North Korea), опубликованной CNN 3 января.

Высказывание Трампа стало ответом на новогоднее телеобращение Ким Чен Ына, в ходе которого северокорейский лидер заявил, что страна уже близка к созданию такой баллистической ракеты.

«Этого не произойдет», — написал Трамп вечером в понедельник в своем Twitter.

Он также обвинил Китай в оказании недостаточного содействия США в сдерживании Северной Кореи и еt авторитарного лидера. «Китай получил огромное количество денег и богатств из США в абсолютно односторонней торговле и не хочет помочь с Северной Кореей. Замечательно!» — сыронизировал Трамп.

Если судить о направлении политики следующего президента США по его записям в Twitter, то можно сказать, что в отношении дальнейших отношений с Северной Кореей Трамп загнал себя в угол.

Если у избранного президента действительно есть желание препятствовать тому, чтобы Северная Корея добавила в свой военный арсенал мощную ракету, которая способна достичь США, ему необходимо разработать новую тактику.

Возможные действия Трампа можно свести к четырем сценариям.

Первое: использовать влияние США в Китае

После победы на выборах Трамп как минимум дважды выступал с заявлением, что Китай не использует свое влияние, когда дело доходит до сдерживания политического курса Ким Чен Ына в Корее. Хотя, кажется, именно Китай может реально повлиять на ситуацию, так как поддерживает экономику КНДР и является единственным реальным союзником Северной Кореи.

Но политические аналитики говорят, что у Пекина нет волшебной палочки, чтобы магическим образом изменить ситуацию в Северной Корее. Китай одновременно не хочет и уже не в состоянии повлиять на своего неугомонного соседа.

Сотрудник Центра глобальной политики Карнеги-Синьхуа в Пекине Тун Чжао считает, что отношения на высшем уровне Северной Кореи и Китая приостановлены уже некоторое время. «Правительство Китая испытывает разочарование из-за неспособности оказать давление на Северную Корею», — заявляет Чжао.

Трамп может попытаться склонить Китай к сотрудничеству, затрагивая интересы Пекина в других регионах. Будущий хозяин Белого дома мог бы начать торговую войну, вступить с Китаем в конфронтацию по вопросу о статусе Тайваня и Южно-Китайского моря, однако в этом случае ставки были бы слишком высоки. Такие действия, по словам Тун Чжао, вызовут «большую негативную реакцию».

«Для американо-китайских отношений подобные решения были бы огромной тратой политического капитала и энергии, ведь США может сфокусироваться напрямую на проблеме Северной Кореи», — считает доцент кафедры китаеведения университета Ёнсе в Сеуле Джон Делюри.

Второе: ужесточение санкций

Директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований в США Джеффри Льюис считает, что Трамп может добиться от Китая расширения и ужесточения действующих санкций против КНДР, но нет оснований надеяться, что такие меры возымеют влияние на принятие Пхеньяном решений.

«США и наши союзники лишь поддерживают видимость активных действий, а в Северной Корее тем временем идет разработка МБР», — предупреждает Льюис.

Тун Чжао считает, что дальнейшее ужесточение санкций является слишком рискованным, так как страны будут вынуждены балансировать на грани войны, ведь лидер Северной Кореи не такой человек, которого можно подкупить.

«Не вижу варианта, при котором Северная Корея смягчит свою позицию. В КНДР ядерное оружие рассматривается в качестве средства устрашения, играющего решающую роль для выживания этой страны. А своей экономике они будут уделять внимание лишь после создания этого оружия», — полагает Чжао.

Третье: военные действия

По-прежнему обсуждается вопрос, насколько высокую опасность реально представляет Северная Корея в военном отношении. Также ведутся споры, сможет ли КНДР действительно установить на ракету ядерную боеголовку.

В 2016 году Северная Корея провела два ядерных испытания: одно в январе, а второе в сентябре. Последнее стало самым крупным за всю историю страны. В КНДР также было протестировано несколько видов ракет, как наземного, так и морского базирования.

На настоящее время Северная Корея еще не разработала систему доставки, с помощью которой можно было бы запустить ракету за пределы Азии. Тем не менее, уже тот факт, что Северная Корея остается единственной страной на земле, которая в XXI веке проводит испытания ядерного оружия, означает, что любые военные кампании, направленные на свержение нынешнего режима в стране, были бы невообразимо рискованны.

Наиболее уязвимыми мишенями при таком исходе являются ближайшие соседи Северной Кореи, в частности Южная Корея.

«Такие действия были бы неразумны. Упреждающий удар проводить уже поздно», — говорит Джон Делюри. Однако, по мнению китаеведа, существует очень мало агрессивных политических мер, которые можно применить к Северной Корее. Кстати, вариант с высылкой дипломатов не входит в этот список, ведь у США и КНДР нет дипломатических отношений.

«Оказать давление на КНДР сложно, потому что ей и так почти нечего терять. Именно этим она отличается от Ирана, экономика которого была связана с Европой, а средний класс можно было использовать в качестве рычага давления», — отмечает Делюри.

Четвертое: сесть с Ким Чен Ыном за стол переговоров

В ходе предвыборной кампании в июне прошлого года Дональд Трамп заявил, что будет рад встретиться в США с лидером Северной Кореи. Трамп тогда высказался следующим образом: «Почему, черт возьми, нельзя просто поговорить?»

Предложение о встрече было импровизированным и более не повторялось, однако Чжао и Делюри считают, что такой контакт является единственно правильным вариантом, если Трамп действительно хочет добиться прогресса в отношениях с Северной Кореей.

«Думаю, это шаг вперед. В тот миг проявились политические способности Трампа. Он обладает правильными инстинктами», — отметил Делюри.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что американцы вряд ли поддержат намерение своего президента провести встречу с лидером страны, которая известна массовыми нарушениями прав человека. Однако Трамп может объяснить гражданам необходимость такого шага.

«Трампа в Пхеньяне можно представить себе более отчетливо, чем Хиллари Клинтон», — считает Делюри.

Тун Чжао обращает внимание на тот факт, что Северная Корея с октября воздерживается от проведения каких-либо провокационных действий и, кажется, готова пойти на сотрудничество с администрацией Трампа.

Дональд Трамп может стать «американским президентом, который помешал КНДР получить возможность ударить ядерным оружием по США, — добавил Чжао. — Прорыва в отношениях можно добиться лишь путем непосредственных переговоров лидеров двух стран».