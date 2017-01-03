Главы Молдавии и Приднестровья обсудят возобновление двустороннего взаимодействия

Кишинев, 3 января. Президент Молдавии Игорь Додон хочет встретиться с новым главой Приднестровья Вадимом Красносельским 4 января. Об этом Додон написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Молдавский политик рассчитывает на то, что Кишиневу и Тирасполю удастся нормализовать общую атмосферу двустороннего взаимодействия.

Как ранее сообщало агентство НСН, 17 января глава Молдавии Игорь Додон планирует провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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