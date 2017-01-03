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ЛНР: Повальное пьянство вынудило ВСУ провести ротацию в Донбассе
Новороссия

ЛНР: Повальное пьянство вынудило ВСУ провести ротацию в Донбассе

Сегодня 14:47
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ЛНР: Повальное пьянство вынудило ВСУ провести ротацию в Донбассе

Луганск, 3 января. Украинские силовики в Донбассе продолжают злоупотреблять алкоголем, несмотря на введение системы высоких штрафов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко обратил внимание, что Киеву не удается искоренить проблему с алкоголем в ВСУ. Так, комиссия штаба так называемой АТО после посещения 14-й бригаду ВСУ в Донбассе заявила о низком морально-психологическом состоянии всех категорий военнослужащих.

«Отягчающим фактором является повсеместное употребление личным составом алкогольных напитков, несмотря на введение системы высоких штрафов, — констатировал представитель народной милиции. — В связи с этим после 15 января спланировано проведение ротации личного состава в зоне так называемой АТО».

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