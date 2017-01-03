Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции поручил проанализировать практику изъятия детей из семей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации главы РФ.

«В частности, министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин назвал недопустимым бесцеремонное вмешательство в семью и заявил, что выступает против перекосов ювенальной юстиции.

Как сообщает газета «Известия», ранее президент также поручил администрации главы РФ, Минюсту и Совету по правам человека до 30 марта предоставить доклад, посвященный правоприменительной практике в деятельности НКО, финансируемых государством.

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