FAN-TV Лента новостей
Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России
Россия

Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

Сегодня 14:46
64

Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции поручил проанализировать практику изъятия детей из семей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации главы РФ.

«В частности, министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и уполномоченному по правам ребенка поручено проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью»,  — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин назвал недопустимым бесцеремонное вмешательство в семью и заявил, что выступает против перекосов ювенальной юстиции. 

Как сообщает газета «Известия», ранее президент также поручил администрации главы РФ, Минюсту и Совету по правам человека до 30 марта предоставить доклад, посвященный правоприменительной практике в деятельности НКО, финансируемых государством.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
746

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
337

Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сегодня 11:25
659

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
1656

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
681
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп

15:05

Донбасс: ВСУ перебросили к границам ЛНР САУ, «Грады» и танки

15:03

Главы Молдавии и Приднестровья обсудят возобновление двустороннего взаимодействия

15:00

Путин поручил оценить эффективность мер, гарантирующих независимость судей

14:59

ЛНР: Повальное пьянство вынудило ВСУ провести ротацию в Донбассе

14:47

Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

14:46

Гражданина Киргизии назвали исполнителем новогоднего теракта в Стамбуле

14:43

Эксперты назвали самый экономичный автомобиль 2017 года

14:38

ЛНР рассказала о «праздничных» небоевых потерях ВСУ в Донбассе

14:36

Индекс Московской биржи открыл 2017 год историческим рекордом

14:32

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра и похолодании до -22 градусов

14:27

Ле Пен объяснила французам, почему воссоединение Крыма и России законно

14:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп
Читать
Закрыть