Гражданина Киргизии назвали исполнителем новогоднего теракта в Стамбуле

Стамбул, 3 января. Спецслужбы Киргизии проверят распространенные рядом СМИ сведения о причастности гражданина Киргизии к кровавому теракту в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. Госкомитет нацбезопасности Киргизии направил соответствующий запрос турецким властям.

«ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции», — сообщил РИА Новости пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов.

Сообщения о том, что организатором теракта в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь может быть гражданин Киргизии по имени Лакх Машрапов, распространил во вторник турецкий телеканал EFE.

В ходе теракта в клубе погибли 39 человек из 13 стран, в том числе России. Один из погибших остается неопознанным.

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