Луганск, 3 января. Народная милиция ЛНР рассказала о фиксации «праздничных» небоевых потерь среди украинских военнослужащих в Донбассе. Данные представил официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

Марочко рассказал о небоевых потерях в ВСУ. По его данным, только за последние сутки украинская армия недосчиталась четырех военнослужащих.

«Мы продолжаем фиксировать «праздничные» небоевые потери в рядах вооруженных сил Украины», — заметил он.

Так, трое силовиков из 24-й бригады ВСУ, находясь в алкогольном опьянении, задохнулись угарным газом.

«В 93 бригаде во время застолья при демонстрации мастерства обращения с автоматом во время выполнения перезарядки ударом приклада об пол в результате выстрела погиб один военнослужащий», — подчеркнул представитель народной милиции.

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