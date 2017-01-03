Эксперты назвали самый экономичный автомобиль 2017 года

Вашингтон, 3 января. Американские эксперты рассчитывают, что обновленный кроссовер BMW X5 станет одним из самых экономичных автомобилей в 2017 году.

Специалисты указывают на то, что машина обладает трехлитровым дизельным двигателем с разными вариантами мощности. Именно поэтому автолюбители смогут подобрать себе наиболее оптимальный вариант.

Как ранее сообщало агентство НСН, автомобиль BMW X6 стал одним из самых угоняемых на территории Москвы в 2016 году.

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