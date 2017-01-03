Индекс Московской биржи открыл 2017 год историческим рекордом

Москва, 3 января. Первые торги, открывшиеся в этом году на Московской бирже, проходили под знаком повышения котировок акций для целого ряда российских акционерных компаний. Это позволило «рублевому» индексу ММВБ достигнуть во вторник своего исторического максимума.

Пиковое значение «рублевого» индекса ММВБ превысило во вторник отметку в 2260 пунктов — более чем на 1,2% превысив значение на момент закрытия предыдущих торгов. «Долларовый» индекс ММВБ также поднялся более чем на процент, достигнув уровня в 1165,32 пунктов.

Больше всего во вторник набрали акции таких компаний, как Rusal, «Россети», АЛРОСА, «Аэрофлот» и самой Московской межбанковской валютной биржи.