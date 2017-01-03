МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра и похолодании до -22 градусов

Санкт-Петербург, 3 декабря. ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей Северной столицы об усилении ветра и понижении температуры воздуха до -22 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 4 января и ночью 5 января в городе ожидается усиление северо-восточного ветра. Предполагается, что его порывы достигнут 15-17 м/с. Кроме того, метеорологи прогнозируют в течение суток 5 января и ночью 6 января падение температуры воздуха до -20...-22 градусов.

Отметим, что в Москве и Подмосковье 7 января ожидаются 30-градусные морозы. В связи с резким похолоданием глава МЧС России Владимир Пучков предложил организовать в Москве полевую кухню и накормить жителей столицы горячей кашей.