Ученые рассказали, где лучше наблюдать «новогодний звездопад»

Москва, 3 января. По оценкам ученых, «новогодний звездопад», который просыплется на Землю при прохождении через метеоритный поток Квадрантиды, лучше всего будет виден в северном полушарии Земли. Из всех жителей России наибольшие шансы увидеть метеориты, сгорающие в атмосфере Земли на высоте в 80 километров, будут у жителей Сибири в таких городах, как Пермь, Удмуртия и Нижний Тагил.

Напомним, как сообщалось ранее, наибольшей интенсивности метеорный дождь от потока Квадрантиды достигнет в ночь на 4 января. Метеориты этого потока достаточно ярки, чтобы быть видными даже во время сумерек, а в пиковые часы интенсивность метеоритного дождя может достигать 200 метеоритов в час.

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