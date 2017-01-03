Ле Пен объяснила французам, почему воссоединение Крыма и России законно

Париж, 3 января. Глава правой партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает законным воссоединение России и Крыма. Об этом она сообщила в интервью телеканалу БФМ-ТВ, которое цитируют местные СМИ.

Тот факт, что был проведен референдум, в ходе которого жители полуострова изъявили желание присоединиться к России, не позволяет считать действия Москвы незаконными.

«Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум», — подчеркнула Ле Пен.

Отметим, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в интервью изданию «Известия» сообщила, что даже во времена, когда полуостров был составе Украины, крымчане всегда встречали Новый год вместе с Москвой.

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