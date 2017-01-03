Донбасс: 13 сел ДНР попали под обстрел со стороны ВСУ

Донецк, 3 января. Украинские силовики атаковали минимум 13 сел Донецкой народной республики за последние сутки, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 282 раза нарушили режим прекращения огня за последние сутки. Под обстрелами оказались 13 населенных пунктов ДНР и окраины столицы республики.

«При этом противник выпустил по территории республики 124 мины калибром 120 и 82 мм, а также 130 боеприпасов из различных типов гранатометов, — обратил внимание Басурин. — Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие».