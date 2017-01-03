FAN-TV Лента новостей
Путин включил главу Росгвардии в состав президентского совета по физкультуре и спорту
Политика

Путин включил главу Росгвардии в состав президентского совета по физкультуре и спорту

Сегодня 14:16
70

Путин включил главу Росгвардии в состав президентского совета по физкультуре и спорту

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин расширил состав совета при главе страны по развитию физической культуры и спорта. Российский лидер добавил в президентский совет министра спорта Павла Колобкова, фехтовальщицу Софью Великую и главнокомандующего войсками Нацгвардии Виктора Золотова, сообщила пресс-служба Кремля.

В обязанности членов совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта входят разработка предложений по вопросам госполитики в этой сфере, подготовка для главы РФ материалов о текущей ситуации в отечественном и зарубежном спорте, экспертиза законопроектов и др.

Как сообщала Газета.Ru, ранее глава Росгвардии был награжден орденом Кадырова. Кроме того, глава Чеченской республики вручил Золотову сертификат Международного учебного центра подготовки сил специального назначения под номером 001.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Еврейский вопрос на марше Бандеры, или Кто на Украине ощупывает грабли Алоизыча

Сегодня 12:39
746

Сирия новости 3 января 2017 12.30: дрон США атаковал школу в Ракке, ИГИЛ требует с беженцев Ирака по 600 долларов

Сегодня 12:30
337

Сирия сегодня: ССА срывает встречу в Астане, рейд Турции против ИГИЛ, США убивают сирийцев

Сегодня 11:25
659

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
1656

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
681
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп

15:05

Донбасс: ВСУ перебросили к границам ЛНР САУ, «Грады» и танки

15:03

Главы Молдавии и Приднестровья обсудят возобновление двустороннего взаимодействия

15:00

Путин поручил оценить эффективность мер, гарантирующих независимость судей

14:59

ЛНР: Повальное пьянство вынудило ВСУ провести ротацию в Донбассе

14:47

Путин поручил проверить практику изъятия детей из семей в России

14:46

Гражданина Киргизии назвали исполнителем новогоднего теракта в Стамбуле

14:43

Эксперты назвали самый экономичный автомобиль 2017 года

14:38

ЛНР рассказала о «праздничных» небоевых потерях ВСУ в Донбассе

14:36

Индекс Московской биржи открыл 2017 год историческим рекордом

14:32

МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра и похолодании до -22 градусов

14:27

Ле Пен объяснила французам, почему воссоединение Крыма и России законно

14:27
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ким Чен Ын пригрозил США ядерным оружием: чем ответит Трамп
Читать
Закрыть