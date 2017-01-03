Путин включил главу Росгвардии в состав президентского совета по физкультуре и спорту

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин расширил состав совета при главе страны по развитию физической культуры и спорта. Российский лидер добавил в президентский совет министра спорта Павла Колобкова, фехтовальщицу Софью Великую и главнокомандующего войсками Нацгвардии Виктора Золотова, сообщила пресс-служба Кремля.

В обязанности членов совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта входят разработка предложений по вопросам госполитики в этой сфере, подготовка для главы РФ материалов о текущей ситуации в отечественном и зарубежном спорте, экспертиза законопроектов и др.

Как сообщала Газета.Ru, ранее глава Росгвардии был награжден орденом Кадырова. Кроме того, глава Чеченской республики вручил Золотову сертификат Международного учебного центра подготовки сил специального назначения под номером 001.