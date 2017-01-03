Путин поручил проверить эффективность общественных комиссий в России

Москва, 3 января. Президент Владимир Путин поручил членам Общественной палаты РФ проверить эффективность механизма формирования общественных наблюдательных комиссий, действующих в регионах РФ. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте российского Кремля.

«Проанализировать эффективность механизма формирования общественных наблюдательных комиссий, образованных в субъектах РФ и представить предложения по его совершенствованию», — указано в тексте сообщения о поручении, данном президентом Общественной палате РФ и Совету по развитию гражданского общества при президенте.