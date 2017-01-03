Путин поручил минимизировать экологический ущерб при расширении Красной Поляны

Москва, 3 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года разработать план по минимизации экологического ущерба при расширении зон отдыха в районе Красной Поляны. Об этом во вторник проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

Как ранее сообщало агентство НСН, кабинет министров одобрил паспорт проекта «Чистая страна».

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