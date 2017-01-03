Полиция рассказала историю опасной ледяной горки на Урале

Екатеринбург, 3 января. В полицейском главке Свердловской области рассказали, что признанная опасной ледяная горка была закрыта еще до инцидента из-за обледенения, а получившие травмы люди катались на горке самовольно.

«Полицейские Серова, которые осуществляли охрану общественного порядка в центре города, выявили на горке проталину, которая могла привести к травме, еще 1 января», — рассказали в ГУ МВД по Свердловской области РИА Новости.

Горка была закрыта, однако потом в СМИ появилась информация о получении жителями Серова травм при катании с нее. Сотрудники управления Следственного комитета по Свердловской области проводят доследственную проверку по данному инциденту.

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