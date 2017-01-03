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Аэропорт «Кольцово» опроверг экстренную посадку самолета с отказавшим двигателем
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» опроверг экстренную посадку самолета с отказавшим двигателем

Сегодня 13:58
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Аэропорт «Кольцово» опроверг экстренную посадку самолета с отказавшим двигателем

Екатеринбург, 3 декабря. В аэропорту Екатеринбурга, по информации СМИ, совершил экстренную посадку самолет с отказавшим двигателем, при этом в результате инцидента обошлось без пострадавших. Представители аэропорта данную информацию не подтверждают.

По словам источников, около пяти часов утра воздушное судно, выполнявшее рейс «Москва — Екатеринбург» запросило посадку в аэропорту «Кольцово». После приземления выяснилось, что отказал левый двигатель самолета.

«Спустя несколько минут лайнер откатили в ремонтную зону, где поломку устранили. Через пару часов самолет вылетел обратно в Москву», — сообщил источник «КП-Екатеринбург». 

При этом официальный представитель воздушной гавани Дмитрий Тюхтин опроверг информацию об экстренной посадке лайнера. По его словам, если бы такое ЧП действительно случилось, руководство аэропорта было бы в курсе. 

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