Депутат просит Лаврова выслать из России 12 «опасных» дипломатов США

Москва, 3 января. Депутат Государственной думы от «Единой России» Евгений Федоров просит министра иностранных дел России Сергея Лаврова выслать из страны 12 американских дипломатов, которые, по его мнению, угрожают нацбезопасности.

Федоров отметил, что в условиях санкций США против России некоторые сотрудники американских дипведомств могут представлять «реальные угрозы национальной безопасности РФ». Депутат предложил выслать 12 американцев из России. Известно, что в этот список попали первый секретарь посольства США в Москве Брэдфорд Бэлл, генконсул в Петербурге Томас Лири и другие.

«Их действия вызывают проведение активистами многочисленных пикетов и митингов протеста», — считает Федоров.

Напомним, 1 января спецборт с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву.

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