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Адвокаты просят суд в Киеве заслушать показания Януковича
Украина

Адвокаты просят суд в Киеве заслушать показания Януковича

Сегодня 14:00
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Адвокаты просят суд в Киеве заслушать показания Януковича

Киев, 3 января. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Печерский райсуд заслушать показания экс-главы государства по уголовным делам против него.

Печерский суд регулярно предъявляет Януковичу подозрения, однако отказывает экс-главе Украины в праве дать показания, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения защитников. Защита бывшего президента Украины считает такие действия киевского суда грубым нарушением личного права человека на защиту. Адвокат Виталий Сердюк уверен, что если Януковичу не позволят дать показания, истину установить будет невозможно.

Напомним, ранее Генпрокуратура Украины сообщила Януковичу о подозрении в государственной измене. Однако защита экс-президента Украины вернула повестки, в которых он проходит как подозреваемый, поскольку подозрение было объявлено неподобающим образом.

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