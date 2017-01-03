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Трамп после инаугурации откроет свой гольф-клуб в Дубае
Общество

Трамп после инаугурации откроет свой гольф-клуб в Дубае

Сегодня 13:46
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Трамп после инаугурации откроет свой гольф-клуб в Дубае

Вашингтон, 3 января. Спустя короткое время после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа он будет участвовать в открытии гольф-клуба под собственным брэндом в Объединенных Арабских Эмиратах. Открытие The Trump International Golf Club должно состояться в Дубае должно состояться в феврале, а осуществлять управление им будут сотрудники Trump Organization.

Гольф-клуб элитного класса будет расположен в одном из самых богатых городов Земли неподалеку от фешенебельного отеля «Бурж аль-Араб». Дизайнером поля для гольфа выступил американский архитектор Джил Хансе, ранее создававший поле для гольфа, использовавшееся на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», избранный президент США отказался поддержать новые санкции против РФ, введенные президентом Обамой из-за якобы имевшего место вмешательства «российских хакеров» в президентские выборы в Соединенных Штатах.

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