СМИ узнали, когда «Адмирал Кузнецов» может завершить поход в Средиземное море

Москва, 3 декабря. Авианосец «Адмирал Кузнецов» и атомный ракетный крейсер «Петр Великий», возможно, в январе завершат дальний поход в Средиземное море и оправятся в Североморск. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — рассказал собеседник агентства «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что экипажи боевых кораблей Северного флота встретили Новый год в дальних походах, в том числе в Средиземном море. По словам представителя Северного флота Вадима Серги, в Средиземном море наступление 2017 года отметили экипажи тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», большого противолодочного корабля «Североморск» и др.

Как передает Газета.Ru, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу сократить военное присутствие России в Сирии.

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