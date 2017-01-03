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Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку ФСИН
Россия

Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку ФСИН

Сегодня 13:50
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Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку ФСИН

Москва, 3 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения ФСИН законодательства об общественном контроле в местах принудительного содержания.

Речь идет о взаимодействии с региональными общественными наблюдательными комиссиями.

Как ранее сообщало агентство НСН, глава государства Владимир Владимирович Путин подписал закон, посвященный регулированию применения физической силы сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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